Чем закончилась сказка лисичка со скалочкой?придумай свой конец сказки.
Литература
Чем закончилась сказка лисичка со скалочкой?придумай свой конец сказки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила была лисичка. Она шла по тропинке как вдруг она споткнулась и упала. И увидела на пеньке скалку. Ничего - подумала лиса, все в жизни пригодиться. А потом увидела неподалеку дом. - Тук-тук-тук. - Кто там ? - Это я лиса пустите меня на ночь. Я вас не потесню - смеясь сказала лиса. Пустили ее домой. А за ночь она придумала хитрый план с которым она могла украсть можно курицу. Она выбросила свою скалку в окно и легла спать.Все было по ее плану, но недолго. Она забрала курочку и гусочку. В 3 раз стало все подругому. Ее как обычно пустили переночевать, но были слухи что лисы очень хитры. Но не все это знали. На этот раз ее поймали ночью. Хозяин услышал шорох и скорее взялся за ружье и собака увидев включенный свет стала лаять. Хозяин впустил в дом собаку, а лисе ничего не оставалось как уйти. Но перед тем как выгнать ее спросил причину того что она собиралась сделать. Лиса объяснила что у нее нет ничего кроме гусочки которую она забрала у других хозяев. Хозяин решил пожалеть лису и неподалеку построил лисе дом, а лиса подружилась с девочкой, собакой и остальной семьей. Лиса поняла нечестным путем друзей не обретешь.
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