Запишите в виде степени с основанием на 5 . (Буду благодарна, а то сама понять не могу) ^ - означает степень 1) (5^3)^4
Алгебра
Запишите в виде степени с основанием на 5 . (Буду благодарна, а то сама понять не могу) ^ - означает степень 1) (5^3)^4
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Гость:
Решение во вложенииииииииииииииии
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