Запишите в виде степени с основанием на 5 . (Буду благодарна, а то сама понять не могу) ^ - означает степень 1) (5^3)^4

Алгебра

Запишите в виде степени с основанием на 5 . (Буду благодарна, а то сама понять не могу) ^ - означает степень 1) (5^3)^4

Автор: Гость