Какое количество теплоты необходимо, чтобы стальной брусок массой 30кг нагреть от 20 до 1220градусов ?
Физика
Какое количество теплоты необходимо, чтобы стальной брусок массой 30кг нагреть от 20 до 1220градусов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m=30 кг c=460 Дж/кгград t1=20 C t2=1220 C Q-? Q=mc(t2-t1) Q=30*460*1200=16 560 000 Дж=16,56 МДж
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