Какое количество теплоты необходимо, чтобы стальной брусок массой 30кг нагреть от 20 до 1220градусов ?

Физика

Какое количество теплоты необходимо, чтобы стальной брусок массой 30кг нагреть от 20 до 1220градусов ?

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