Коротко пересказ Аладин и волшебная лампа

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Эта сказка несет в себе аромат востока, его тайны и загадки, его экзотическую красоту и утонченность. Главный герой сказки - Аладдин - добрый юноша, полюбивший принцессу Будур. Принцесса тоже влюблена в Аладдина, но ее возлюбленный беден. Могущественный Султан, отец девушки, никогда не согласится на их брак. Только чудо может соединить влюбленные сердца. В руки Аладдина попадает волшебная лампа, исполняющая желания хозяина лампы. С помощью волшебной лампы Аладдин мог бы получить несметные сокровища и неограниченную власть, но ему не нужны ни богатства, ни слава: все его мысли о Будур. Султан пообещал Аладдину, что выдаст за него свою дочь, если юноша построит золотой дворец. Тут, пожалуй, самое время обратиться за помощью к волшебной лампе. Джин из волшебной лампы выполнил просьбу Аладдина: золотой дворец построен. Аладдин женится на принцессе Будур, но счастье молодых продолжалось недолго.