План баллады кубок 7 пунктов
Литература
План баллады кубок 7 пунктов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Призыв царя к подданным совершить подвиг. 2)Молчание умудрённых мужей. 3)Вызов юного пажа. 4)Прыжок в бездну. 5)Борьба моря и пажа. 6)Возвращение пажа. 7)Рассказ пажа. 8)новый вызов царя. 9)Заступничество царевны. 10)Гибель юноши.
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