А) Одно хозяйство получило урожай капусты, половина которого равна 335 кг. Другое хозяйство получило урожай, треть которого равна 123 кг. В каком хозяйстве урожая больше и на сколько? б) Площадь всех окон в спортзале составляе...
Математика
А) Одно хозяйство получило урожай капусты, половина которого равна 335 кг. Другое хозяйство получило урожай, треть которого равна 123 кг. В каком хозяйстве урожая больше и на сколько? б) Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвертую часть площади пола. В зале 8 окон по 4м в квадрате каждое. Найди площадь пола.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
335×2=670кг собрало первое хозяйство 123×3=369 кг собрало второе хозяйство 670-369=301 кг Ответ : первое хозяйство собрало на 301 кг больше 2 задание 4×4=16 кв.м каждое окно 16×8=128 кв.м площадь всех окон 128×4=512 кв.м площадь пола
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