А) Одно хозяйство получило урожай капусты, половина которого равна 335 кг. Другое хозяйство получило урожай, треть которого равна 123 кг. В каком хозяйстве урожая больше и на сколько? б) Площадь всех окон в спортзале составляе...

Математика

А) Одно хозяйство получило урожай капусты, половина которого равна 335 кг. Другое хозяйство получило урожай, треть которого равна 123 кг. В каком хозяйстве урожая больше и на сколько? б) Площадь всех окон в спортзале составляет одну четвертую часть площади пола. В зале 8 окон по 4м в квадрате каждое. Найди площадь пола.

Автор: Гость