Помогите решить методом интервалов:(3x+12)(2x+10)( x^2 -2x)gt;0 (2x^2-16x)(4x+4)(7x-21)gt;0

Гость: Гость:

Приравниваем каждую скобку к нулю 1. x= -5;-4;0;2 метод интервалов: ставим штрихи в -5 и -4 и 0 и 2. Подставляем значения и получаем промежутки ( от минус бесконечности до -50 и (-4 до 0) и (2 до плюс бесконечности ) 2. x=0;1;3;8 метод интервалов... подставляем значения и получаем ответ в промежутке ( от минус бесконечности до 0) и ( от 8 до плюс бесконечности)