Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста
Математика
Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде прибавить единицу. 64:9=7(1) 43:7=7(1) 49:6=8(1) 36:7=5(1) 82:9=9(1)
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