Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста

Математика

Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста

Автор: Гость