Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста

Математика
Измени делимые в записанных выражениях так , чтобы при делении получался остаток 1. 63:9 42:7 48:6 35:7 36:4 81 :9. Помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Везде прибавить единицу. 64:9=7(1) 43:7=7(1) 49:6=8(1) 36:7=5(1) 82:9=9(1)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сократите дробь 30|66 до несократимой а) 15|33 б) 10|22 в) 5|11 г) 3|22
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста нужна сравнительная характеристика Швабрина и Гринёва по со??. положению, отношению к семье Гринёва, взаимоотношение , отношени...
Ответить
Литература
Как называются 3 лирических стиха Пушкина?
Ответить
Литература
Коротко пересказ Аладин и волшебная лампа
Ответить
Литература
План баллады кубок 7 пунктов
Ответить