За допомогою війок пересуваються а) амеби б)фораменіфери в)інфузарій г)трипаносоми
Биология
За допомогою війок пересуваються а) амеби б)фораменіфери в)інфузарій г)трипаносоми
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Інфузорії правильно будет
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