Что такое творческая работа-зарисовка в литературе?
Литература
Что такое творческая работа-зарисовка в литературе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Может быть литературная зарисовка? Итак, зарисовка литературная – это набросок для будущего литературного произведения, по аналогии с обычным для этого слова употреблением в изобразительном искусстве. Кроме того, попадаются такие интересные толкования, как «нечто, напоминающее план для будущего литературного произведения». Причем, зарисовка может набрасываться для рассказа, эссе, повести и даже романа. В общем, размытое несколько получается понятие, попробуй, разберись. Мне больше всего нравится аналогия с живописью, ею и буду пользоваться впредь.
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