Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Выполнить синт??ксический разбор предложения

Русский язык
Свет шел снизу, из окна, и ярче всего освещал бревенчатый потолок. Выполнить синт??ксический разбор предложения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это сложное предложение в нём могут быть 2 грамм. основы Свет-подлежащее шёл-сказуемое из окна-обстоятельство ярче- освещал-сказуемое бревенчатый-определение потолок-подлежащие
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