СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА!Нейрогормоны гипоталамуса непосредственно регулируют функции: 1)гипофиза 2) надпочечников 3) щитовидной железы 4) поджелудочной железы

Биология
СРОЧНО!ПОЖАЛУЙСТА!Нейрогормоны гипоталамуса непосредственно регулируют функции: 1)гипофиза 2) надпочечников 3) щитовидной железы 4) поджелудочной железы
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Гость:
Регулируют функции гипофиза
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