Какую роль выполняют катушка индуктивности и конденсатор в колебательном контур??. Помогите СРОЧНО! !!
Физика
Какую роль выполняют катушка индуктивности и конденсатор в колебательном контур??. Помогите СРОЧНО! !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При соединении конденсатора с катушкой в цепи потечет ток I, что вызовет в катушке индуктивности электродвижущую силу (ЭДС) самоиндукции, направленную на уменьшение тока в цепи. Ток, вызванный этой ЭДС (при отсутствии потерь в индуктивности) в начальный момент будет равен току разряда конденсатора, то есть результирующий ток будет равен нулю. Магнитная энергия катушки в этот (начальный) момент равна нулю. Затем результирующий ток в цепи будет возрастать, а энергия из конденсатора будет переходить в катушку до полного разряда конденсатора. В этот момент электрическая энергия колебательного контура EC = 0. Магнитная же энергия, сосредоточенная в катушке, напротив, масимальна После этого начнется перезарядка конденсатора, то есть заряд конденсатора напряжением другой полярности. Перезарядка будет проходить до тех пор, пока магнитная энергия катушки, не перейдёт в электрическую энергию конденсатора. Конденсатор, в этом случае, снова будет заряжен до напряжения − U0. В результате в цепи возникают колебания, длительность которых будет обратно пропорциональна потерям энергии в контуре.
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