Объяснить написание не с причастиями

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НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО: 1)С краткими причастиями 2)С полными причастиями, при которых есть зависимые слова или противопоставление с союзом "а" ПРИМЕР: Собрание не_закончено(краткое причастие) НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ ПИШЕТСЯ СЛИТНО: 1) Если без не причастие не употребляется 2)Если при них не зависимых слов или противопоставление с союзом "а" ПРИМЕР: Недоумевающий взгляд (без не не употребляется)