Объяснить написание не с причастиями
Русский язык
Объяснить написание не с причастиями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ ПИШЕТСЯ РАЗДЕЛЬНО: 1)С краткими причастиями 2)С полными причастиями, при которых есть зависимые слова или противопоставление с союзом "а" ПРИМЕР: Собрание не_закончено(краткое причастие) НЕ С ПРИЧАСТИЯМИ ПИШЕТСЯ СЛИТНО: 1) Если без не причастие не употребляется 2)Если при них не зависимых слов или противопоставление с союзом "а" ПРИМЕР: Недоумевающий взгляд (без не не употребляется)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Пожалуйста помогите решить хотябы одно. Назовите коэффиценты линейной функции у=??х +m 1) y =2х+3. 2)у = х-6. 3) у=19х-15. 4) у = -х+11.
Математика
Математика
Саша съел 5слив,его брат—7,а папа—12.сколько слив съели Саша с братом?на сколько сл??в больше съел папа,чем Саша?
Физика
Какую роль выполняют катушка индуктивности и конденсатор в колебательном контур??. Помогите СРОЧНО! !!