Запишите пж условие и решение подействиям. Задача:Длина окружности цветочной клу??бы имеющей форму круга равна 18.84м. Вычислите площадь цветочной клумбы
Математика
Запишите пж условие и решение подействиям. Задача:Длина окружности цветочной клу??бы имеющей форму круга равна 18.84м. Вычислите площадь цветочной клумбы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим радиус 2пи*х=18,84 2*3,14*х=18,84 6,28*х=18,84 х=18,84/6,28 х=3 площадь=пи* радиус2 3,14*3^2=3,14*9=28,26 м2 площадь клумбы
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