Лодка прошла какое-то расстояние по течению реки за 4 часа, а то же растояние против теения - на 30 мин быстрее. Найти среднюю скорость лодки, если скорость течения реки равна 2,4 км/час.

Математика

Лодка прошла какое-то расстояние по течению реки за 4 часа, а то же растояние против теения - на 30 мин быстрее. Найти среднюю скорость лодки, если скорость течения реки равна 2,4 км/час.

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