Лодка прошла какое-то расстояние по течению реки за 4 часа, а то же растояние против теения - на 30 мин быстрее. Найти среднюю скорость лодки, если скорость течения реки равна 2,4 км/час.
Математика
Лодка прошла какое-то расстояние по течению реки за 4 часа, а то же растояние против теения - на 30 мин быстрее. Найти среднюю скорость лодки, если скорость течения реки равна 2,4 км/час.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30мин=0,5ч х - скорость лодки, тогда: (х+2,4)*4=(х-2,4)*(4+0,5) 4х+9,6=4,5х-10,8 0,5х=20,4 х=40,8км/ч - скорость лодки Ответ. 40,8км/ч
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