Log (x+1)2gt;-1 контрольная
Математика
Log (x+1)2gt;-1 контрольная
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х+1 это основание логарифма?
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