Log2/3 x=1/4log2/3 a+4/7log2/3 b
Алгебра
Log2/3 x=1/4log2/3 a+4/7log2/3 b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/3log(2)x=1/12log(2)a+4/21log(2)b log2/3 x=a/4+4b/7 a=4n^1, b=7n^2, x=n^1+4n^2, x=1/28(7a=16b) 1/3log(2)x=1/84log(2)(7a=16b)
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