Log4 по основанию 3*log5 по основанию 4*log27 по основанию 5

Алгебра
Log4 по основанию 3*log5 по основанию 4*log27 по основанию 5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
* 5 в степени 3*log 4 по основанию 5= =5 ^ (3*log 4 по основанию 5) = =(5 ^ (log 4 по основанию 5) )^3= =(4)^3=64
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