Log4 по основанию 3*log5 по основанию 4*log27 по основанию 5
Алгебра
Log4 по основанию 3*log5 по основанию 4*log27 по основанию 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
* 5 в степени 3*log 4 по основанию 5= =5 ^ (3*log 4 по основанию 5) = =(5 ^ (log 4 по основанию 5) )^3= =(4)^3=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагональ боковой грани правильной треугольной призмы равна 10 ребро при основании 8 см. найдите высоту призмы.
Физика
Автомобиль проехал первую половину пути со скоростью 60 км/ч, а другую половину пути со скоростью 80 км/ч. Найти Vср
Английский язык