Помагите пожалуйста решить это задание.
Русский язык
Помагите пожалуйста решить это задание.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Белые чайки, носились (над чем?) над водой. 3. Прозрачный ручей, бежит (откуда?) из леса. 4. Лесная тропинка, тропинка (где?) в чаще леса, пропала (где?) в чаще леса. 5. Золотой луч, луч (где?) на берёзах.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Образуйте отрицательную форму предложений 1) My friend is from Moscow 2) We were in the forest yesterday 3) After the institute my sister wil...
Английский язык
Математика