Помагите пожалуйста решить это задание.

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Помагите пожалуйста решить это задание.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. Белые чайки, носились (над чем?) над водой. 3. Прозрачный ручей, бежит (откуда?) из леса. 4. Лесная тропинка, тропинка (где?) в чаще леса, пропала (где?) в чаще леса. 5. Золотой луч, луч (где?) на берёзах.
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