Помагите пожалуйста решить это задание.

Гость: Гость:

2. Белые чайки, носились (над чем?) над водой. 3. Прозрачный ручей, бежит (откуда?) из леса. 4. Лесная тропинка, тропинка (где?) в чаще леса, пропала (где?) в чаще леса. 5. Золотой луч, луч (где?) на берёзах.