Выполнить деление многочленов (x^4+x^3+x^2-x-2):(x^3+x-2)
Алгебра
Выполнить деление многочленов (x^4+x^3+x^2-x-2):(x^3+x-2)
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