Сколько касательных к кривой x^2 проходит через точку (1,0)
Математика
Сколько касательных к кривой x^2 проходит через точку (1,0)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=х² Одной из касательных является прямая у=0 (ось х).Точка (0;0)-точка касания кривой у=х² с осью оХ. Кроме того,функция дифференцируема во области определения и в каждой точке можно провести касательную к кривой,в том числе,проходящую через т.(1;0),образуя острый угол с осью ох. Ответ: 2 касательные
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