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Какие числа должны быть вместо букв?
Математика
Какие числа должны быть вместо букв?
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X и y (Просто так пишу)
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