Какие числа должны быть вместо букв?

Математика
Какие числа должны быть вместо букв?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X и y (Просто так пишу)
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