Подписание союзного договора 20 августа 1991 года
История
Подписание союзного договора 20 августа 1991 года
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ДОГОВОР О СОЮЗЕ СУВЕРЕННЫХ ГОСУДАРСТВ Государства, подписавшие настоящий Договор, исходя из провозглашенных ими Деклараций о государственном суверенитете и признавая право наций на самоопределение; учитывая близость исторических судеб своих народов и выполняя их волю к сохранению и обновлению Союза, выраженную на референдуме 17 марта 1991 года; стремясь жить в дружбе и согласии, обеспечивая равноправное сотрудничество; желая создать условия для всестороннего развития каждой личности и надежные гарантии ее прав и свобод; заботясь о материальном благосостоянии и духовном развитии народов, взаимообогащении национальных культур, обеспечении общей безопасности; извлекая уроки из прошлого и принимая во внимание изменения в жизни страны и во всем мире, решили на новых началах построить свои отношения в Союзе
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