Помогите пожалуйста русский язык!Заранее спасибо
Русский язык
Помогите пожалуйста русский язык!Заранее спасибо
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Гость:
2 3 2 2 не надо опускать руки ц 1 не знаю
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