Логическая задача: в корзине было 50 яиц одно из них упало сколько осталось яиц?
Математика
Логическая задача: в корзине было 50 яиц одно из них упало сколько осталось яиц?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если яйцо в корзине, то оно могло упасть только со всей корзиной. Значит, осталось ноль
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