Решите плизз и проверьте

Математика
Решите плизз и проверьте
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Номер.1. У тебя 5 повторяется. номер 2. не вижу что написано, но будет 2 баранки. 3•6:9=2 Дальше не видно, качество фото плохое, прости((
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