Составьте структурную формулу 3-метил-5-этилгептен-2

Химия
Составьте структурную формулу 3-метил-5-этилгептен-2
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С Н3- СН = С(СН3) - СН2 - СН(СН2-СН3) - СН2 - СН3
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