Найдите в предложениях ошибки, связанные с использованием причастий и причастных оборотов. Исправьте их и запишите получившиеся предложения. 1) Арендаторов следовало переселить в новые дома, отвечавшие бы всем нуждам людей. 2...

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Найдите в предложениях ошибки, связанные с использованием причастий и причастных оборотов. Исправьте их и запишите получившиеся предложения. 1) Арендаторов следовало переселить в новые дома, отвечавшие бы всем нуждам людей. 2) Большую часть языка составляет общеупотребительная лексика, то есть употребляющаяся всеми говорящими. 3) В мастерскую привезли табуретки, делавшиеся столярами. 4) В таком же положении находились жители прибрежных районов, отрезанных наводнением и спасающихся на крышах домов, угрожающих в любой момент обвалом. 5) В центре романа образ любящей, страдающей молодой женщины от неразделённой любви. 6) Выращенные овощи в теплице менее полезны, чем грунтовые. 7) Дети играли на покрытом лугу свежей травой. 8) Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится. 9) Из этой книги мы узнали о тех ужасах, пережитых нашим народом. 10) Казалось, мы находимся не на электростанции, ежечасно пожиравшей сотни пыльного торфяного топлива, а в хирургическом кабинете. 11) Книга, читающаяся с увлечением, содержит много интересного. 12) На окраине поселка стояла палатка, торговавшая спичками и хлебом. 13) Ничего другого, двигавшего бы дело вперёд, никто из участников совещания не предложил. 14) Он написал статью о проблеме, которая интересовала всех и которая вызвала большие споры. 15) Островский показал в Катерине борющийся характер против отживших устоев. 16) Полученное задание на практике следует выполнить к концу марта. 17) Приведённые факты в докладе свидетельствуют о больших успехах современной медицинской науки. 18) Приспособления, применяющиеся ранее, были весьма ненадёжными в эксплуатации. 19) Прошедшие обильные дожди в мае вызвали хороший рост трав. 20) Проявленная инициатива мастером помогла быстро справиться с аварией. 21) Смешанный дождь с сажей разводит смутную слякоть. 22) Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев. 23) Учебники, полученные в начале года и которые указаны в списке, должны быть сданы на перерегистрацию. 24) Честь и хвала воспитателям, сумеющим вырастить хороших людей. 25) Этой пятёрке я очень обрадовался, полученной мной впервые в жизни.

Автор: Гость