А)произведение суммы чисел 3426,4518 и 456 и числа 25; б)произведение разности чисел 5428 и 4427 и суммы чисел 6543 и 1786; в)произведение суммы чисел 3425 и 2545 и разности чисел 9433 и 7425; г)частное суммы чисел 4643,5949...

Математика

А)произведение суммы чисел 3426,4518 и 456 и числа 25; б)произведение разности чисел 5428 и 4427 и суммы чисел 6543 и 1786; в)произведение суммы чисел 3425 и 2545 и разности чисел 9433 и 7425; г)частное суммы чисел 4643,5949 и 2989 и числа 27; д)частное разности чисел 8543 и 4667 и разности чисел 97 и 78; е)частное суммы чисел 24549 и 61156 и суммы чисел 129 и 152.

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