1) На числовой прямой даны два отрезка: P = [5, 15] и Q = [10,20]. Выберите такой отрезок A, что формула (x  P) /\ (x  Q) /\ (x  A) тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом значении переменной х. 1) [0, 7] ...

Информатика

1) На числовой прямой даны два отрезка: P = [5, 15] и Q = [10,20]. Выберите такой отрезок A, что формула (x  P) /\ (x  Q) /\ (x  A) тождественно ложна, то есть принимает значение 0 при любом значении переменной х. 1) [0, 7] 2) [8, 15] 3) [15, 20] 4)[7, 20]

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