На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста
Математика
На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
543254325432:9=60361591715
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1) На числовой прямой даны два отрезка: P = [5, 15] и Q = [10,20]. Выберите такой отрезок A, что формула (x P) /\ (x Q) /\ (x A) тождественно...
Математика