На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста

Математика
На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
543254325432:9=60361591715
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
1) На числовой прямой даны два отрезка: P = [5, 15] и Q = [10,20]. Выберите такой отрезок A, что формула (x  P) /\ (x  Q) /\ (x  A) тождественно...
Ответить
Математика
Решите пожалусто номер 397 2столбик
Ответить
Алгебра
Постройте график функции y= x2 +. 9 . ------ ---- . x-3 3-x
Ответить
Физика
Тело в течение25с двигалось со скоростью 14м/с.найти пройденный им путь.
Ответить
География
Определите масштаб карты если длина линии на местности составляет 5 километров а ??лина линий на карте 0,5 сантиметров
Ответить