На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста

Математика

На доске написано число 543254325432 некоторые числа стёрли так что б получить наибольшее возможное число делящее на 9 . Найти это наибольшее число ! Дал баллов сколько захотите ,только посолите нужно к 15 часам пожалуйста

Автор: Гость