Помогите с русским языком номер 120
Русский язык
Помогите с русским языком номер 120
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.поле, день, деревню.эти три слова стоят в винительном падеже
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