Помогите с русским языком номер 120

Русский язык
Помогите с русским языком номер 120
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
.поле, день, деревню.эти три слова стоят в винительном падеже
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