8 и 9 номер,помогите пожалуйста

Гость: Гость:

8) Р abc = АВ +ВС +АС= 68 см АВ : ВС = 2:3 ⇒ 3АВ=2ВС ⇒ АВ= 2ВС/3 ВС : АС = 6:7 ⇒ 6АС=7ВС ⇒ АС = 7BC/6 Подставим в формулу периметра : 2ВС/3 + ВС + 7ВС/6 = 68 (2*2ВС +6*ВС + 7ВС) / 6 = 68 4ВС +6ВС +7ВС = 68*6 17ВС= 408 ВС= 408/17 ВС= 24 (см) АВ= (2*24)/3 = 48/3= 16 (см) АС = (7*24)/6 = 168/6= 28 (см) проверим: Р авс= 24+16 +28 = 68 см Ответ: АВ=16 см ; ВС=24 см; АС=28 см. 9) равенство: 3а=7b b: 3 = а : 7 3 : b= 7 : а а : 1= 7b : 3 b : 1= 3а : 7