Помогите решить уравнение 40.11 - б.

Математика
Помогите решить уравнение 40.11 - б.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (3/sinx)-(1/sin^2x)=2                                sinx не равно 0     (3sinx-1)/Sin^2x=2                                   X не равно пm, где m - целое число      3sinx-1=2sin^2x      2sin^2x-3sinx+1=0      sinx=t     2t^2-3t+1=0     D=9-8=1     t1=1                                                         t2=1/2     sinx=1                                                    sinx=1/2    x1=п/2+2пk                                             x2=п/6+2пn    где k - целое число                              x3=5п/6+2пl                                                                     где n, l - целые числа б) x1=3п/2    x2=-11п/6    x3=-7п/6

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