Помогите решить уравнение 40.11 - б.
Математика
Помогите решить уравнение 40.11 - б.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а) (3/sinx)-(1/sin^2x)=2 sinx не равно 0 (3sinx-1)/Sin^2x=2 X не равно пm, где m - целое число 3sinx-1=2sin^2x 2sin^2x-3sinx+1=0 sinx=t 2t^2-3t+1=0 D=9-8=1 t1=1 t2=1/2 sinx=1 sinx=1/2 x1=п/2+2пk x2=п/6+2пn где k - целое число x3=5п/6+2пl где n, l - целые числа б) x1=3п/2 x2=-11п/6 x3=-7п/6
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