Запишите с помощью математических знаков величины, встречающиеся в предложения 1) температура воздуха пять градусов мороза; 2) прибыль предприятия составляет а тенге; 3) глубина озера - сто пятьдесят метров; 4) температура ...

Математика

Запишите с помощью математических знаков величины, встречающиеся в предложения 1) температура воздуха пять градусов мороза; 2) прибыль предприятия составляет а тенге; 3) глубина озера - сто пятьдесят метров; 4) температура в комнате двадцать один градус тепла.

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