Запишите с помощью математических знаков величины, встречающиеся в предложения 1) температура воздуха пять градусов мороза; 2) прибыль предприятия составляет а тенге; 3) глубина озера - сто пятьдесят метров; 4) температура ...

Математика
Запишите с помощью математических знаков величины, встречающиеся в предложения 1) температура воздуха пять градусов мороза; 2) прибыль предприятия составляет а тенге; 3) глубина озера - сто пятьдесят метров; 4) температура в комнате двадцать один градус тепла.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) t = - 5°C 2) Р r = a тенге 3) h=150 м 4) t= 1°C
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