На одной пасеке 27 ульев, а на другой 33 улья. С каждого улья в среднем получили по 32 кг мёда. Сколько килограммов мёда получили всего на обеих пасеках?
Математика
На одной пасеке 27 ульев, а на другой 33 улья. С каждого улья в среднем получили по 32 кг мёда. Сколько килограммов мёда получили всего на обеих пасеках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(27+33)*32=1600 складывается тся сколько всего улиев а потом умножается на количество меда
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