На одной пасеке 27 ульев, а на другой 33 улья. С каждого улья в среднем получили по 32 кг мёда. Сколько килограммов мёда получили всего на обеих пасеках?

Математика

На одной пасеке 27 ульев, а на другой 33 улья. С каждого улья в среднем получили по 32 кг мёда. Сколько килограммов мёда получили всего на обеих пасеках?

Автор: Гость