Какую цифру можно поставить вместо *,чтобы число 2*9 делилось на3; 841* делилось на5
Математика
Какую цифру можно поставить вместо *,чтобы число 2*9 делилось на3; 841* делилось на5
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1)1,4,7............2)0,5
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