Площадь квадрата со стороной 30 см 8 мм больше площади прямоугольника в 14 раз. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 7 см 7 мм. Выразите периметр в дециметрах и сантиметрах. Заранее спасибо! Надеюсь по...

Математика

Площадь квадрата со стороной 30 см 8 мм больше площади прямоугольника в 14 раз. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 7 см 7 мм. Выразите периметр в дециметрах и сантиметрах. Заранее спасибо! Надеюсь поможите

Автор: Гость