Площадь квадрата со стороной 30 см 8 мм больше площади прямоугольника в 14 раз. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 7 см 7 мм. Выразите периметр в дециметрах и сантиметрах. Заранее спасибо! Надеюсь по...
Математика
Площадь квадрата со стороной 30 см 8 мм больше площади прямоугольника в 14 раз. Найдите периметр прямоугольника, если одна из его сторон равна 7 см 7 мм. Выразите периметр в дециметрах и сантиметрах. Заранее спасибо! Надеюсь поможите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
30см8мм=308мм 1)308×308=94864(мм)-S квадрата 2)94864×14=1328096(мм)-S прямоугольника 7см7мм=77мм 3)1328096÷77=17348(мм)-вторая сторона прямоугольника 4)(17348×2)+(77×2)=34850(мм)-P прямоугольника 34850мм=3485см=348дм5см
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