В прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О. Е - середина стороны АВ, угол ВАС равен 50. Найдите угол ЕОД

Геометрия

В прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О. Е - середина стороны АВ, угол ВАС равен 50. Найдите угол ЕОД

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