В прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О. Е - середина стороны АВ, угол ВАС равен 50. Найдите угол ЕОД
Геометрия
В прямоугольнике АВСД диагонали пересекаются в точке О. Е - середина стороны АВ, угол ВАС равен 50. Найдите угол ЕОД
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
∠BAC = 50° ∠OEA = 90° ⇒ ∠EOA = 180° - 90° - 50° = 40° Диагонали прямоугольника делят его на попарно равные противолежащие равнобедренные Δ -ки Δ АОД - равнобедренный; ∠ ВАД =90° (по условию); ∠ ОАД = 90° - 50° = 40° Сумма углов Δ АОД = 180°; ∠АОД = 180 - 40 - 40 = 100° ∠ЕОД = ∠АОД + ∠ЕОА = 100 + 40 = 140° Ответ: 140° - ∠ ЕОД
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