Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и найди ее длину
Математика
Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и найди ее длину
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1см+1см+3см+3см=8сантиметров
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