Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и найди ее длину

Математика

Ломаная линия состоит из 4 звеньев длина каждого из двух звеньев равна 1 см а длина каждого из двух других звеньев равна 3 см начерти ломаную и найди ее длину

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