Look at the family tree and answer по магите зделать пажалуста

Английский язык
Look at the family tree and answer по магите зделать пажалуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перевод-Смотреть на семью свободными и ответ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
A,B,C различные однозначные числа.Найдите наименьшее C,если A+B+C=22
Ответить
Математика
Расставьте скобки 128+49/42/6*8=184
Ответить
Алгебра
В столовой продаётся 3 вида супов,7 видов салатов и 5 видов горячих. Сколько существует различных обедов,состоящих из супа,салата и горячего?
Ответить
Математика
Площадь квадрата 64см2. Ширина прямоугольника равна стороне квадрата, а длина в3 ра??а больше. Найти периметр и площадь прямоугольника.
Ответить
Английский язык
Как читаются эти слова? multinational, country? Спасибо
Ответить