A,B,C различные однозначные числа.Найдите наименьшее C,если A+B+C=22
Математика
A,B,C различные однозначные числа.Найдите наименьшее C,если A+B+C=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 18(А) + 3(В) + 1(С) С - наименьшее
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