Расставьте скобки 128+49/42/6*8=184
Математика
Расставьте скобки 128+49/42/6*8=184
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: вроде так 128+((49:(42:6))×8)
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