Look at the picture and fill in some or any

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Look at the picture and fill in some or any
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. There are some eggs on the table 2. Are there any pineapples on the table? 3. There are some tomatoes(lemons,cherries) on the table. 4. Is there any cheese(bread, orange) on the table?
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