Назови одну из областей России,которая отделена от основной части России террито??ией другого государства

Окружающий мир
Назови одну из областей России,которая отделена от основной части России террито??ией другого государства
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Гость:
Мне кажется Калининград или Крым
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