768 + ( х + 432) = 2154 + 1276
Математика
768 + ( х + 432) = 2154 + 1276
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
768+х+432=2154+1276 х+1200=3430 х=3430/1200 х=2230
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