Сочинение на тему "субботник"

Гость: Гость:

Сегодня нам в школе сказали, что у нас будет субботник, мы с друзьями обрадовались, ведь это отличное возможность провести время в месте с классом! Когда я собирался на субботник, мама мне сказала:"Сынок, будь аккуратней, не задерживайся!". Я оделся и пошел встречать друзей, мы решили собраться возле школы. Мы были уже готовы к работе, нам дали грабли, кому-то лопаты и мы начали работать. Убирая листья, я услышал шорохи, посмотрев за дерево, я увидел ёжика который вылазил из листьев. Я позвал друзей, прибежали учителя и мои одноклассники, они все смотрели на ёжика. Я решил взять ёжика, он был такой колючий, он скрутился в клубок и не хотел показываться. Мы его отпустили и продолжили роботу. После трудного субботника, мы решили с друзьями зайти в кафе:"Кристалл", там очень вкусные пирожки. После этого, мы все дружно отправились домой! Пускай проверит на ошибки кто-то из взрослых, я мог допустить ошибку, а так учителю или кому там, очень понравиться ;-)