Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.

Физика

Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.

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