Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.
Физика
Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U÷R R=p×l÷S R=0.017*100÷0.5=3.4 I=6.8÷3.4=2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На какую высоту поднялся стратостат, если в ходе подъёма показание находящегося на нём барометра уменьшилось от 760 мм рт.ст. до 95 мм рт.ст.?
Геометрия
Математика
Математика
Английский язык