Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.

Физика
Рассчитайте силу тока ,проходящего по медному провозу длиной 100 м и площадью поперечного сечения 0, 5 мм 2 при напряжения 6 ,8 В.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I=U÷R R=p×l÷S R=0.017*100÷0.5=3.4 I=6.8÷3.4=2
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