Как написать письмо на английском языке?
Английский язык
Как написать письмо на английском языке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как начать надеюсь ты знаешь ) в конце пишешь завершающую фразу ( например,Love,Andy)
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